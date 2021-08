Covid, casi in aumento a Sant'Angelo di Brolo: 29 positivi

Cresce la preoccupazione a Sant'Angelo di Brolo per l’aumentato numero dei positivi al virus che in meno di una settimana ha fatto registrare un boom di contagi di undici persone, passando dai 16 del 17 agosto ai 29 attuali.

Nell’ultimo comunicato diffuso, il sindaco Franco Cortolillo ha reso noto che nel territorio comunale risultano positivi ai tamponi molecolari 29 soggetti, residenti e non, già in quarantena insieme ai loro nuclei familiari. La notizia dell’improvviso e inatteso incremento di contagi ha creato non poca apprensione, anche in considerazione del fatto che 29 contagiati ufficiali sono un numero eccessivo rispetto a una popolazione di 2.845 abitanti, con un numero di vaccinati pari al 61,85%.

L’incremento sarebbe stato, a quanto sostengono i rumors, conseguenza del fatto che non sono state rispettate rigorosamente le disposizioni più volte raccomandate anche dal primo cittadino, contravvenendo all’utilizzo di mascherine e ai divieti di assembramento.

