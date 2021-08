Dramma nella frazione balneare di Cicerata, dove una signora di ottant'anni è morta a seguito della caduta dal terzo piano dello stabile in cui abitava. L'episodio si è consumato in via Stretto Cicerata, davanti agli occhi della figlia. Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Il rapporto dei militari è stato trasmesso alla Procura.

