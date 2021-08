Monforte, si riaccendono i riflettori sul nuovo svincolo

Vanno avanti le procedure in merito alla realizzazione del nuovo svincolo autostradale di Monforte Marina. L'opera è stata inserita nel Patto per lo sviluppo della Città metropolitana di Messina-fondi Masterplan. Da quanto emerge dalla rimodulazione degli interventi, in base alla loro priorità, la progettazione definitiva è già stata acquisita da parte del Consorzio autostrade siciliane ed è in corso la verifica del decreto di Valutazione d'impatto ambientale (precedentemente scaduto), per cui sono in atto le dovute interlocuzioni per la relativa formalizzazione.

Il finanziamento è di 1 milione e 500mila euro. Il casello di Monforte Marina risulta inserito in programmazione e pianificazione autostradale da parte del Cas, quindi da poter finanziare con successive programmazioni nazionali, regionali o del Consorzio, o con la riprogrammazione delle economie, secondo i dettami della delibera Cipe 26/2018.

«Riconfermo con nettezza che l'iter progettuale e realizzativo dello svincolo prosegue secondo cronoprogramma stabilito negli ultimi incontri avvenuti a Palazzo dei leoni e attraverso gli impegni assunti insieme al sindaco metropolitano Cateno De Luca, col quale stiamo monitorando e vigilando su tutti gli adempimenti in essere o in fase di espletamento - ha dichiarato Giuseppe Cannistrà, sindaco di Monforte -. È quindi grande la soddisfazione per questo ennesimo fondamentale passo avanti».

