Messina, i veri numeri del controesodo: “Bluferries a pieno carico”

I numeri non mentono: in tutti i week-end di agosto le navi del vettore pubblico Bluferries hanno viaggiato a pieno carico. A snocciolare i dati è la UilTrasporti, che riferisce come nei tre fine settimana da “bollino rosso”, compreso l’ultimo in cui il controesodo ha messo in ginocchio la città, siano stati 31.276 i mezzi trasportati sulle navi delle Ferrovie, su una media di quattro traghetti al giorno e due la notte: praticamente l'intera flotta, se si considera la presenza contestualmente garantita (seppur ridotta) a Tremestieri. «Allora perché il sindaco addossa colpe al vettore pubblico – si chiede la Uiltrasporti Messina –, con una dichiarazione dello scorso sabato in cui il primo cittadino alludeva a “qualcuno che gioca sporco”, riferendosi agli armatori e puntando il dito sullo “scarso utilizzo delle navi Bluferries che partono semi vuote”?».

Tutti i numeri

Nel dettaglio: da venerdì 6 a lunedì 9 agosto sono stati 12.591 i mezzi che hanno attraversato lo Stretto con le navi Bluferries . Da venerdi 13 a lunedi 16 i veicoli sono stati 10.594. E nell'ultimo fine settimana, dal 20 al 22 agosto, i mezzi trasportati sono stati 8.901. Il boom si è registrato domenica 8 agosto, quando da Villa San Giovanni sono state traghettate in Sicilia 2.741 auto, con 7.965 passeggeri, mentre da Messina verso la Calabria hanno viaggiato ben 5.183 auto con 15.111 passeggeri.

