Isole Eolie, soccorso gommone alla deriva con sette persone a bordo

Nel fine settimana appena trascorso, nel corso dei servizi di vigilanza costiera e soccorso ai bagnanti, i poliziotti della Questura di Messina, in servizio di pattugliamento a bordo di moto d’acqua nelle Isole Eolie hanno prestato soccorso a 8 bagnanti a bordo di due natanti. In particolare, nel tratto di mare a nord dell’isola di Salina le Volanti del mare hanno avvistato un gommone con a bordo 7 persone che chiedevano aiuto. Gli agenti accostatisi immediatamente all’imbarcazione apprendevano dagli occupanti che gli stessi erano alla deriva per un’avaria al motore. I poliziotti, dopo essersi assicurati delle buone condizioni di tutti i bagnanti, hanno agganciato il gommone agli acquascooter e trainandolo lo hanno messo in salvo.

Durante le operazioni di salvataggio è stato, altresì, soccorso un ulteriore gommone con a bordo un uomo, che si bloccava per un guasto alla timoneria mentre si accingeva a prestare ausilio all’altra imbarcazione. Anch’esso trainato dalle moto d’acqua della Polizia di Stato è stato messo in sicurezza.

