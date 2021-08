Isole Eolie invase dai “barconi”, bolgia quotidiana a Panarea

È bastato il via libera al ritorno dei “barconi” a Panarea per rendere l’isola davvero off limits, con presenze di vacanzieri oltre ogni ragionevole immaginazione. La scadenza dell’ordina del sindaco Giorgianni ha infatti permesso nuovamente gli attracchi delle imbarcazioni che effettuano le minicrociere partendo da Milazzo, Capo d’Orlando o dalle coste calabrese. In migliaia sono sbarcati nella piccola isola eoliana che registra già il pienone per la presenza di numerosi turisti molti dei quali giunti a bordo di yacht privati. Una situazione che ormai si ripete da troppo tempo e che ha indotto nuovamente la Pro Loco a chiamare in causa le istituzioni. Stavolta destinatario del messaggio non è però solo il sindaco di Lipari, ma gli amministratori delle isole minori affinché questa tematica possa essere affrontata a Roma.

© Riproduzione riservata