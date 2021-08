Sacchetti lasciati in strada a Roccalumera. È polemica sui turisti

La polemica è scoppiata ieri mattina, dopo che gli operai della ditta Lts Ambiente sono passati a raccogliere i mastelli di color marrone con dentro i rifiuti organici. I mastelli sono stati tutti svuotati, invece i rifiuti messi nei sacchetti di plastica (quasi tutti di turisti, e forestieri in vacanza a Roccalumera) sono stati lasciati sul marciapiede. A questo punto la controversia si è ingigantita: da un lato il Comune ha fatto capire di aver agito bene perché per una buona differenziata tutti devono avere i mastelli, dall’altro lato, parecchi cittadini hanno evidenziato che non è uno spettacolo gratificante né decoroso vedere sparsi in diversi angoli del paese sacchetti di rifiuti abbandonati per terra.

