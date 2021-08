Aggressione del vigile urbano: divieto di dimora a Messina per Antonino Pandetta

È stato giudicato con rito direttissimo dal Tribunale di Messina il 70enne che, all’alba, ha aggredito l’agente della polizia municipale, costretto alle cure ospedaliere e a 4 punti di sutura.

Il giudice ha convalidato il fermo di Antonino Pandetta: per lui divieto di dimora nel comune di Messina e obbligo di firma tre volte a settimana nel comune di residenza, a Maiolati Spontini in provincia di Ancona. La prossima udienza è stata fissata per il 25 agosto.

