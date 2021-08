Eolie sommerse dai rifiuti: il porta a porta non funziona

È emergenza rifiuti alle Isole Eolie affollate in questo periodo da migliaia di turisti e visitatori. A Lipari, Stromboli e Ginostra, Panarea e Vulcano, i rifiuti sono sparsi nelle vie principali e soprattutto in periferia.

A fare il punto sulla situazione è stato, con una lunga diretta su Facebook, il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni. Dallo scorso giugno, la ditta Loveral di Patti, d’intesa con la giunta, ha deciso di iniziare la raccolta porta a porta, almeno nelle località principali.

Ma il nuovo sistema non consente di fare fronte all’eccessivo carico di lavoro, anche per la notevole presenza massiccia di turisti, stimata in oltre centomila. Situazione diversa a Salina dove, invece, la raccolta procede regolarmente.

