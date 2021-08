Santa Teresa Riva, Fiat “Sedici” sbanda e centra quattro auto

Ferragosto all'insegna della calma piatta sulla costa di S. Teresa di Riva. La ricorrenza è stata vissuta senza particolari criticità sulla spiaggia e nei locali del lungomare, dove rispetto al passato è stato notato un calo di presenze. L’arenile non è stato infatti preso d’assalto come negli anni scorsi e le regole impartite dal Comune sono state sostanzialmente rispettate: all’alba di domenica, infatti, non erano presenti attendamenti e il Comune del centro ionico della provincia di Messina ha garantito un tempestivo intervento di controllo e pulizia della spiaggia e del lungomare per riconsegnare gli spazi in perfetto ordine a villeggianti e turisti. Unico “neo” l’immancabile incidente stradale sul lungomare, dove alle 4 del mattino tra sabato e domenica un’autovettura in transito verso Messina ha perso il controllo e si è schiantata contro le vetture in sosta.

