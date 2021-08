Messina, settanta vigili urbani potrebbero perdere la divisa

E sarebbero serviti eccome ieri i 46 agenti di Polizia municipale che invece, dal giorno di Ferragosto, hanno appeso la divisa al chiodo... per fine mandato. I giovani Vigili hanno visto spirare il loro contratto senza l’agognata proroga. Sarebbe stata un’occasione d’oro per loro, ma anche per la città per dare continuità al servizio trascorso tutto in strada a far fronte al traffico disordinato e, in questi giorni, caotico di Messina. L’amministrazione comunale ha provato a “salvarli” ma dopo che il decreto del Governo che autorizzava la spesa in nome della “sicurezza urbana” è stato emanato a giugno, si è dovuto attendere il 12 agosto per la sua pubblicazione. E questo, con la scadenza 48 ore dopo dell’incarico a tempo determinato dei 46 vigili, non ha consentito il loro prolungamento. Adesso ci sarà da chiarire ( se ne sta occupando il Prefetto) se con il nuovo bando possono essere confermati gli stessi 46 o se si deve rifare il concorso con un allungarsi dei tempi per il riavvio del servizio.

