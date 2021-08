Coronavirus, aumentano i casi a Sant’Angelo di Brolo. Appello del sindaco

Il sindaco di Sant’Angelo di Brolo, Franco Cortolillo, ha dato comunicazione che nella giornata di ieri, all'esito dei tamponi molecolari e rapidi, sono risultati positivi al Covid dieci soggetti, residenti e non, già in quarantena insieme ai loro nuclei familiari. Dei positivi due sono ospedalizzati e due sono bambini di età inferiore ai 10 anni. Vista l'allarmante situazione, in continua evoluzione, Cortolillo si appella al buon senso dei cittadini ad aderire alla campagna vaccinale e a usare tutte le precauzioni consigliate (mascherina, distanziamento, lavaggio frequente delle mani), assumendo sempre e comunque comportamenti responsabili. Il sindaco, inoltre, dichiara di essere fortemente preoccupato in quanto, come previsto, i contagi sono in incessante aumentando e per tali motivi è stato obbligato ad emettere un'ordinanza, in ottemperanza a quella del Presidente della Regione, che prevede una serie di misure prescrittive, compresa la sospensione dei piccoli eventi organizzati dal Comune. Pertanto - dichiara il sindaco - rivolgo un accorato appello soprattutto ai giovani affinché aderiscano alla vaccinazione e assumano comportamenti responsabili, evitando qualunque forma di assembramento per scongiurare ulteriori, gravi rischi per sé e gli altri. Successivamente sarà comunicata la data di uno screening di tamponi rapidi rivolto alla collettività, da me già richiesto al Dipartimento di Igiene Pubblica di Patti". La cittadinanza, come sempre, sarà aggiornata costantemente sull'evoluzione del Covid-19.

