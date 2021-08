Barcellona, detenuto aggredisce agenti della polizia penitenziaria

Aggressione ai danni di tre agenti della Polizia penitenziaria durante il trasferimento di un detenuto dalla Casa Circondariale di Barcellona all'ospedale di Milazzo. La scorta stava accompagnando l'uomo ad effettuare una visita ambulatoriale a seguito di alcuni disordini provocati dal detenuto all'interno della struttura carceraria. All'arrivo al nosocomio mamertino, tre dei sei agenti impegnati nella traduzione sono riusciti a bloccare sulle scale, non senza problemi, il tentativo di fuga dell'uomo. L'episodio di violenza ha avuto fine anche grazie all'arrivo di una volante della Polizia di Milazzo, giunta sul posto anche per accertare le dinamiche dell'aggressione. Ad avere la peggio è stato l'ispettore capo che ha ricevuto 25 giorni di prognosi per avere riportato la frattura di un dito della mano. Cinque giorni ciascuno per gli altri due agenti, rimasti contusi alla spalla e al braccio a causa della esuberanza del detenuto.

