Messina, 79enne di Milazzo morta per Covid. Aumentano i ricoveri in città e provincia

A distanza di quasi un mese si torna a morire di Covid in provincia di Messina. Una donna di 79 anni di Milazzo è morta ieri al Policlinico. L’ultimo decesso a causa del virus risaliva al 20 luglio. Risultano, invece, in crescita significativa i ricoveri nelle strutture ospedaliere della provincia. L’ultimo dato, quello di due giorni fa era di 60 persone in corsie ordinarie o terapie intensive. Fino alla scorsa settimana i ricoveri non superavano le 20 unità e di questi solo tre in terapia intensiva.

