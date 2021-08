Notte di Ferragosto nel Messinese, le ordinanze emanate nei comuni della ionica

Il tradizionale falò di Ferragosto in spiaggia, riuniti in comitive per cenare sotto le stelle e ballare fino all’immancabile bagno di mezzanotte, trascorrendo diverse ore tra risate ed allegria, dovrà rimanere anche quest’anno solo un ricordo. Sulle spiagge della riviera ionica, infatti, non si potrà trascorrere la consueta serata ferragostana e saranno in vigore domani e domenica diverse misure e restrizioni, ritenute necessarie dai sindaci alla luce della risalita dei contagi da Covid-19 anche nel comprensorio.

Ai primi cittadini infatti, la Prefettura della città dello Stretto ha demandato la possibilità di emanare ordinanze a tutela dell’incolumità pubblica e in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica sono state affrontare le più rilevanti problematiche inerenti il controllo del territorio e la situazione epidemiologica connessa alle misure di contrasto alla pandemia.

Nell’ormai imminente fine settimana saranno incrementati i controlli sui litorali per arginare i fenomeni di nomadismo notturno e violenza in genere, così come aumenteranno i pattugliamenti sulle coste, sulla battigia e sulle attività balneari.

