Milazzo, terrapieni Ponente e Levante: ecco l’ordinanza anti-camper

Tante proteste, rimpalli di responsabilità, problema che sembrava irrisolto e alla fine la decisione del sindaco Midili: niente più sosta nelle ore notturne sui terrapieni di Ponente e Levante. Un’ordinanza, quella emessa dal primo cittadino, che è finalizzata ufficialmente ad «assicurare decoro e pulizia delle aree in questione», ma appare evidente che si tratti di un provvedimento che vuole “frenare” il fenomeno della sosta selvaggia e ormai controllata dei camper lungo i terrapieni . Una situazione che, col passare degli anni, è degenerata al punto quasi da indurre i camperisti a segnalare sui siti specializzati l’area di Ponente come quella idonea per la sosta notturna, con possibilità persino dell’uso delle docce e altri servizi.

Una situazione paradossale, che non veniva risolta anche per il ping-pong tra Comune e Capitaneria, visto che le aree sono demaniali. Non solo. Non era possibile penalizzare solo i camper che, di fatto, sono equiparati alle autovetture quando sono ferme a due passi dall’arenile. E così il sindaco ha deciso di bloccare la sosta di tutti i mezzi, e quindi anche delle auto, in una determinata fascia oraria.

