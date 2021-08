Messina, Casa Serena si veste di nuovo. E la Social City cambia sede

Trenta mesi dopo la sua nascita è pronta a cambiare casa.

La Messina Social City avrà presto una nuova sede e anche uno delle strutture simbolo della sua attività , Casa Serena, è pronta per un profondo restyling.

La società che si occupa dei servizi sociali, oggi, ha il suo quartier generale nella zona di via Campo delle Vettovaglie, a due passi dalla stazione marittima. Una sede comoda, vicina al palazzo Satellite dove si trovano altri uffici, ma forse insufficiente.

Per questo il Comune, come si legge nella relazione del terzo anno di mandato dell’Amministrazione – ha deciso di avviare i lavori per realizzare una nuova location ristrutturando una palazzina che si trova all'interno dell'area dell'Atm, in via La Farina. Una costruzione distinta dai depositi e con ingresso autonomo, che non è utilizzata dalla società di trasporti e che, con lavori neanche troppo complessi, può essere rigenerata.

I lavori potrebbero cominciare entro il 15 settembre, visto che anche la fase di aggiudicazione dei lavori è stata completata.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata