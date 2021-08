Eolie: dal Lido abusivo a Stromboli alla “Spadara” illegale a Salina

Un lido abusivo è stato individuato e chiuso dai militari della Guardia costiera di Lipari, in località Scari Sopra Lena, nell’isola di Stromboli, durante una mirata attività di controllo demaniale. Il controllo ha consentito di appurare che era stata occupata abusivamente un’area demaniale marittima pari a circa 200 metri quadrati da parte di un uomo che, privo di titoli autorizzativi, offriva agli ignari turisti servizi assimilabili agli stabilimenti balneari. Per garantire la libera fruizione delle spiagge e del mare ai bagnanti, i militari della Guardia costiera hanno provveduto all’immediato sequestro delle numerose attrezzature balneari illecitamente installate sul litorale.

Intanto, sempre in tema di ambiente, l’equipaggio della motonave Conrad di Sea Sheperd Italia, impegnata nell’operazione Siso, ha reso noto che, al largo di Salina, ha individuato, nei giorni scorsi, quindici chilometri e ottocento metri di rete da posta derivante, del tipo “spadara”, e quindi illegale.

