Vara di Messina, causa covid salta la mostra del cero votivo al Duomo

Il Gruppo Storico culturale della Vara e dei Giganti di Messina, comunica che a causa dell'evolversi del contagio Covid, la manifestazione mostra del Cero Votivo della Vara, prevista per i giorni 13, 14 e 15 p Piazza Duomo presso il ritrovo Fellini non si potrà effettuare.

Gli organizzatori ringraziano il Carmelo Picciotto, presidente Confcommercio Messina , il Questore di Messina e tutte le istituzioni, per la disponibilità dimostrata fino all'ultimo giorno per far sì che l'evento si potesse realizzare. L'Associazione promotrice coglie l'occasione per invitare tutti i fedeli a pregare che il virus possa essere debellato al grido di "Viva Maria".

