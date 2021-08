Stalli blu a Milazzo, costo fisso solo per la prima ora

Un euro e 20 centesimi la prima ora, poi il costo dipenderà dai minuti in cui l’auto resterà parcheggiata nello stallo blu. Questo il costo della sosta a pagamento che oggi “debutta” ufficialmente a Milazzo con la gestione della TC Italia servizi” di Napoli, aggiudicatario della gara per i prossimi 12 mesi. Nelle zone contrassegnate dalle “strisce blu” dunque gli automobilisti dovranno sistemare sul parabrezza del loro mezzo il tagliando da ritirare in uno dei 40 parcometri installati in città, oppure potranno utilizzare una delle App specifiche riconosciute a livello nazionale. Il costo del parcheggio dunque è predeterminato per la prima ora (sarà tale anche se la sosta durerà meno dei canonici 60 minuti), mentre a seguire sarà calcolata a tempo. Ad esempio se si rimarrà nello stallo un’ora e mezza, il costo sarà di 1 euro e 80 centesimi. Il massimo della sosta consentita è 10 ore, che poi equivale ad una giornata visto che le fasce orarie in cui si prevede l’obbligo del pagamento è quello delle 8,30-13,30 e 15,30-20,30, sia nei giorni feriali che nei festivi. Tariffe diverse invece nella zona balneare sino al 30 settembre.

