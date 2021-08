Schianto fatale in scooter a Gaggi, il 42enne Mario Gonfaloniere non ce l’ha fatta

Era appena rientrato per le vacanze estive, per trascorrere un periodo di riposo con la famiglia e gli amici: poi, poche ore dopo il suo arrivo, quel tragico schianto che, dopo una settimana, se l’è portato via. Non ce l’ha fatta l’uomo rimasto ferito in un gravissimo incidente stradale avvenuto la notte tra il 4 e il 5 agosto a Gaggi: Mario Gonfaloniere, 42 anni, si è spento martedì sera in ospedale a causa dei profondi traumi riportati nell’impatto, avvenuto mentre era in sella ad uno scooter intorno all’1 di quel giovedì maledetto. L’uomo era arrivato il giorno prima da Torino, dove risiede, e stava facendo un giro con gli amici a bordo del motociclo, quando ha imboccato via Dante Alighieri e si è schiantato su una transenna metallica che sbarra la via. L’impatto è stato violento e il 42enne, che non indossava il casco rimasto nel bauletto, ha battuto la testa a terra rimanendo sul selciato: le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e dopo il ricovero in ospedale, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico che però non è stato sufficiente a salvargli la vita.

