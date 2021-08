Messina, ecco come sta nascendo il nuovo Prg

Nella relazione sul terzo anno di mandato del sindaco e della Giunta De Luca, ampio spazio è dedicato alle procedure relative al nuovo Piano regolatore generale. È l’assessore Salvatore Mondello a tirare le fila di tutto l’iter finora svolto, che ha portato al completamento delle fasi propedeutiche alla redazione dello strumento di pianificazione urbanistica. Eravamo, di fatto, fermi al 30 ottobre 2020, allorché ufficialmente il gruppo del consulente per il Prg, il prof. Carlo Gasparrini (la nomina del docente dell’Università Federico II di Napoli era stata voluta dalla precedente Amministrazione e, in questo caso, la Giunta De Luca ha deciso di dare continuità amministrativa), annunciava la ripresa delle attività di redazione del Prg. E il 15 dicembre 2020 sono stati nominati 4 esperti, gli architetti Cinzia Panneri, Anna Terracciano, Giovanna Ferramosca e Francesco Stefano Sammarco.

Quale è la situazione, al momento? Agli atti sono disponibili lo Studio agricolo-forestale e la cartografia numerica digitale, rielaborata a seguito di errori materiali. In fase di avanzata redazione è lo Studio geologico, così come gli Studi idraulici, per i quali il Comune ha stipulato una convenzione con l’Università.

