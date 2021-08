Taormina, oneri urbanizzazione: aumenti del 400%

Primi effetti preoccupanti in vista a Taormina a seguito del dissesto dichiarato dal Comune il 22 luglio scorso.

Per effetto dell'iter sancito con la delibera che ha esitato il default della casa municipale a "tremare" ora è il comparto dell'edilizia. Gli oneri concessori per le costruzioni, a quanto risulta, sono destinati ad essere più che quintuplicati e passeranno da 8 euro circa al metro cubo a 38 euro circa. Se così sarà si rischia, insomma, uno "tsunami" su un settore di particolare importanza per l'economia del territorio. Nei comuni che dichiarano il dissesto scatta l'aumento di tasse e imposte al massimo possibile e Taormina non fa eccezione. È vero che a Taormina le imposte sono già arrivate all'incremento massimo delle aliquote già da diversi anni ma qualche àmbito era sfuggito sinora a questa stangata ed è il caso della "tassa Bucalossi", degli oneri a carico di chi decide di costruire.

