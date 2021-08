Stalli blu, a Milazzo il servizio ritorna dopo quasi 6 anni di vuoto

Parcheggi a pagamento, domani si riparte. Dopo cinque anni e 10 mesi di attesa, Milazzo potrà finalmente tornare a fruire di un servizio che ormai è operativo in quasi tutte le città italiane, specialmente quella a vocazione turistica.

Il lunghissimo iter che ha portato prima all’aggiudicazione della gara e poi all’espletamento di tutti gli adempimenti propedeutici alla firma del contratto e infine alla concreta attuazione di ciò che è indispensabile per lo svolgimento del servizio (realizzazione stalli blu, installazione parcometri, assunzione del personale addetto al controllo dei tagliandi della sosta) è stato completato e quindi il raggruppamento temporaneo di imprese “TC Italia servizi” di Napoli, aggiudicatario della gara, potrà cominciare la gestione del servizio per i prossimi 12 mesi.

I parcheggi a pagamento in funzione saranno in totale 987, dei quali ben 798 a tariffa ordinaria e 189 a tariffa stagionale (nella fascia costiera di Ponente) . Gli stalli liberi saranno invece 935 (723 in centro e 223 sempre a Ponente) regolamentati con il disco orario eccetto che per i residenti autorizzati.

