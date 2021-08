Messina, occupazione suolo: ecco le nuove tariffe

Dopo il via libera del consiglio comunale al regolamento, la Giunta De Luca ha approvato anche le nuove tariffe del Canone unico patrimoniale. Un canone che include impianti pubblicitari, occupazione suolo e mercati.

Partiamo dall’occupazione suolo e in particolare dalle occupazioni permanenti. Per ogni categoria la tariffa è annua al metro quadro: i passi carrabili lunghi almeno 3 metri vanno dai 240 euro in zona centro ai 96 euro nei villaggi collinari, con aggiunte per ogni metro oltre la lunghezza minima (da 120 a 48 euro); i parcheggi vanno da 25 a 10 euro; i chioschi da 110 a 44 euro; le edicole da 30 a 12 euro; i distributori automatici da 145 a 58 euro; i taxi da 7 a 2,8 euro; il sottosuolo e le linee aeree da 73 a 29,2 euro; gli impianti di distribuzione carburante da 30 a 12 euro; gli impianti di ricarica dei veicoli elettrici da 30 a 12 euro; le tende aggettanti da 20 a 8 euro; gli spettacoli viaggianti permanenti da 50 a 20 euro; le opere di modifica della sede stradale (aperture, chiuse con inferriate, etc.) da 73 a 29,2 euro.

