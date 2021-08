LA NOMINA

Asp di Messina, si insedia il nuovo direttore sanitario Domenico Sindoni

Laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in allergologia, in medicina del lavoro ed Igiene industriale e in sorveglianza medica per la radioprotezione, ha ricoperto durante gli anni diversi ed importanti ruoli all'interno dell'azienda sanitaria di Messina