Santa Teresa di Riva: le Torri Saracene sono a rischio crollo

Città di mare, antiche torri e moderne sculture. Viene identificata così Santa Teresa di Riva, con tre “caratteri” salienti che meglio la descrivono. Ma se il mare e le sculture godono di “buona salute”, lo stesso non può dirsi delle torri di avvistamento, che fanno parte del patrimonio architettonico-monumentale di rilievo ancora esistente.

Delle almeno otto edificate nei secoli scorsi, oggi rimangono in piedi tre torri, Catalmo, Baglio e Saraceni, mentre dalla Torre Bolina sono visibili solo dei ruderi. Tutte di proprietà privata, in alcuni casi versano però in cattive condizioni e con il passare del tempo si rischia vadano perse per sempre.

L’attuale Amministrazione, sin dal programma elettorale del 2017, aveva annunciato azioni di valorizzazione, recupero e fruizione sia delle torri che dei pozzi, ma finora l’obiettivo non è stato raggiunto per varie motivazioni.

