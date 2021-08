Villa San Giovanni: oltre 3 ore d'attesa per gli imbarchi verso la Sicilia

E’ di oltre tre ore l’attesa agli imbarcaderi per la Sicilia di Villa San Giovanni. Lo rende noto l’Anas secondo cui sull'A2 «Autostrada del Mediterraneo», in avvicinamento allo svincolo di Villa, si segnalano rallentamenti con code». «Gli incolonnamenti - è detto in una nota dell’Anas - hanno raggiunto i 2 chilometri, tra gli svincoli di Santa Trada e Villa San Giovanni. Al fine di agevolare il flusso del traffico proveniente da nord, è stato chiuso lo svincolo di Villa San Giovanni per il traffico proveniente da Reggio Calabria».

