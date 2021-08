Messina, madre e figlio di 3 anni salvati dai poliziotti in centro città

Provvidenziale intervento dei poliziotti delle Volanti impegnati nel controllo del territorio stanotte, in pieno centro a Messina, dove una donna ha accusato un malore in strada perdendo i sensi.

Gli agenti, tempestivamente intervenuti per soccorrerla, hanno constatato che la donna era madre di un bambino di appena tre anni e che lo stesso si trovava nella vicina abitazione.

Una volta verificato, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, che il bambino fosse solo in casa, i poliziotti hanno provveduto a condurre il piccolo presso il pronto soccorso di un ospedale cittadino per accertarsi che stesse bene.

