Barcellona, discariche in strada: filmate 350 persone

L'Amministrazione Calabrò, d'intesa con la Dusty, ha predisposto un piano straordinario per la rapida rimozione dei rifiuti abbandonati nelle diverse zone del territorio. Dalla prossima settimana – spiegato dall'assessore Paolo Pino – grazie all'accordo con la Dusty, oltre al normale servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti regolarmente differenziati, la ditta s’impegnerà quotidianamente per sei ore consecutive al mattino e per le emergenze che dovessero insorgere il pomeriggio da un minimo di un'ora a due per la rimozione dei cumuli di rifiuti abbandonati nelle aree delle isole ecologiche mobili e lungo le strade.

