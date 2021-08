S. Teresa Riva, operaio cade da un ponteggio: ricoverato in codice rosso al Papardo

Grave incidente sul lavoro, giovedì scorso, in un cantiere edile a ridosso di via Maria Teresa d’Austria, la strada panoramica, dove sono in corso dei lavori per la realizzazione di un fabbricato residenziale a tre piani. Un operaio è caduto da un’altezza di circa due metri, sembra da un ponteggio o comunque mentre si trovava in cima al manufatto, e sbattendo al suolo si è trafitto un braccio con un’asse di legno, le cui schegge si sono conficcate nell’arto, lesionando in particolare il muscolo.

L’uomo, G. S. di 51 anni, originario di Paternò ma domiciliato a Nizza di Sicilia, è stato immediatamente aiutato dalle altre persone presenti, le quali viste le sue condizioni hanno subito chiesto l’intervento dei soccorsi. E' giunto in codice rosso all’ospedale Papardo di Messina, dove si trova ricoverato.

