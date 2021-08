Incidente sul lavoro a San Pier Niceto, operaio del Comune precipita da una scala. Ricoverato

Incidente sul lavoro per un dipendente del Comune di San Pier Niceto. Per cause in fase di accertamento, questa mattina l'uomo è precipitato da una scala mentre stava eseguendo un intervento di manutenzione elettrica, in una delle vie del paese limitrofe alla piazza Luigi Certo. All'improvviso è caduto da circa 3 metri d'altezza, battendo la testa sull'asfalto. L'uomo è stato soccorso dai presenti che hanno chiamato il 118. Non ha perso coscienza, tuttavia si trova all'ospedale di Milazzo per approfondimenti sanitari.

