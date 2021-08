Due tartarughe caretta caretta curate e liberate nel mare di Sant'Agata Militello

Hanno potuto finalmente ritrovare la via del mare due tartarughe caretta caretta, dopo essere state in cura presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, sede di Palermo, reimmesse nel loro habitat naturale nel tratto di mar Tirreno sul litorale di Sant'Agata Militello.

L'iniziativa si è svolta nell'ambito della giornata promossa dalla Guardia Costiera di Sant'Agata Militello, a conclusione di un campus estivo che ha visto protagonisti i ragazzi organizzato dalla locale associazione sportiva Wellnext Sport Club, come momento di formazione in materia di cultura del mare, sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare e tutela dell'ambiente marino.

La restituzione all'ambiente marino dei due esemplari di caretta caretta, a conclusione del loro percorso riabilitativo dopo essere state soccorse tempo addietro sulle coste siciliane, è stata quindi preceduta da una un'esercitazione di salvataggio di uomo in mare svolta dal personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo santagatese, diretto dal Tenente di vascello Donato Bonfitto. Impiegati nella simulazione la motovedetta del locale presidio ed un soccorritore marittimo, figura professionale altamente specialistica della Guardia Costiera.

© Riproduzione riservata