Messina, tre giorni dedicati al 450° anniversario dello sbarco di Don Giovanni d'Austria

In tema di iniziative storico-culturali, è stato presentato al Monte di Pietà il calendario degli eventi commemorativi il 450° Anniversario dello spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria. Si tratta di una delle pagine di storia più importanti del XVI secolo, che vide Messina protagonista assoluta nell’accogliere nel suo porto la Flotta della Santa Lega, posta sotto al Comando del figlio naturale di Carlo V. L’evento rientra nell’ambito del calendario dell’Agosto messinese organizzato dal Comune. A causa dell’emergenza epidemiologica, anche l’edizione 2021 deve rinunciare allo spettacolare corteo storico navale, nonostante ciò l’associazione Aurora ha approntato un calendario di eventi che consentiranno di rivivere storia, ricordi e atmosfere del passato.

L’evento chiave è rappresentato dal Palio d’agosto promosso dal Comune, nell’ambito del progetto del ministero dei Beni culturali. Altro elemento centrale la mostra “Cervantes a Messina al tempo di Lepanto”, inaugurata al Monte di Pietà, grazie alla collaborazione della Prima e Nobile Arciconfraternita degli Azzurri. A tagliare il nastro la viceprefetta Silvana Merenda. Ad illustrare gli eventi in programma da oggi fino al 7 agosto il presidente dell’associazione Aurora Fortunato Manti, che nel suo intervento ha ringraziato ancora una volta tutte le istituzioni e le associazioni che per il 13. anno consecutivo hanno garantito il loro sostegno all’iniziativa. Intanto, oggi, alle 10, nell’atrio di Palazzo Zanca, l’esposizione dell’opera d’arte “Sfera Armillare di Lepanto”, dedicata all’epico scontro combattuto nelle acque di Lepanto il 7 ottobre 1571. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione “Donà dalle Rose” presieduta da Chiara Donà dalle Rose, con sede a Venezia, e patrocinata dal Comune di Messina per il tramite dell’assessorato alle Politiche culturali. All’evento, alla presenza dell’assessore Caruso, prenderanno parte la presidente Donà, l’artista messinese Concetta De Pasquale e per l’occasione anche l’assessore alla Cultura Wofgang Dersch di Regensburg, città natale di Don Giovanni D’Austria, appena giunto in visita a Messina.

