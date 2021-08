E' stata ripristinata l'erogazione dell'acqua nella zona nord e sud di Messina.

A sud, Briga è stata servita per oltre tre ore questa mattina e si sta tornando alla normalità. A nord, invece, si continua a lavorare su impianti e rete e fin quando non sarà totalmente in efficienza la distribuzione, le autobotti resteranno ad Acqualadroni (in piazza) e a Spartà (vicino all'ufficio postate, sul rettilineo).

© Riproduzione riservata