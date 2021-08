Città Metropolitana di Messina, adottata la proposta di Piano Urbano della mobilità Sostenibile

Il Sindaco Metropolitano di Messina, Cateno De Luca, con decreto sindacale n. 156 del 4 agosto 2021 ha adottato la proposta del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), redatta dalla V Direzione "Ambiente e Pianificazione" di Palazzo dei Leoni diretta dal dott. Salvo Puccio, e comprendente la Vision del Piano, l'integrazione del percorso partecipativo al Piano con agenda degli incontri interni/esterni, l'integrazione dei contenuti del Primo Rapporto PUMS (quadro conoscitivo, obiettivi specifici, SWOT) strategie e azioni finalizzate alla costruzione partecipata dello scenario di Piano.

Nello stesso decreto di adozione si dà atto che le successive fasi del procedimento relativo all’adozione da parte del Sindaco Metropolitano, la pubblicazione del piano, la raccolta delle eventuali osservazioni, le controdeduzioni delle osservazioni ed, infine, l’approvazione da parte del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano, potranno essere svolte solo successivamente all’acquisizione del parere sul “rapporto preliminare” da parte del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, in qualità di Autorità Competente in materia ambientale e, quindi, solo successivamente alla redazione del “rapporto ambientale”.

Il Pums della Città Metropolitana di Messina è un piano ambizioso e complesso che ha come sfida principale quella di guidare la transizione verso la mobilità sostenibile per i prossimi 10 anni. La natura del piano è strategica quindi sia indirizzo che di orientamento per opere grandi e piccole della nuova mobilità messinese. Il progetto di piano ha come obiettivo tecnico quello di descrivere e sviluppare azioni e interventi di un’area comprendente 108 Comuni con dimensione, struttura, conformazione, orografia, economia profondamente diversi, raccordandoli e rendendoli sempre più sinergici, solidali ed integrati.

Ripercorrendo le tappe fin qui definite è utile ricordare che la Città Metropolitana di Messina, con determina dirigenziale n. 11 dell'11 gennaio 2021 ha dato avvio al processo di pianificazione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile la cui redazione è stata avviata, con procedura d’urgenza, il 24 marzo 2021.

La prima fase relativa alla predisposizione del quadro conoscitivo e la stesura del primo rapporto Pums e la redazione del "Rapporto preliminare" ai fini della procedura di Vas si è conclusa il 31 marzo 2021 (Decreto Sindacale n. 59) con l'approvazione del Primo Rapporto Pums.

La seconda fase relativa alla costruzione partecipata dello scenario di Piano, iniziata subito dopo l’approvazione del Primo Rapporto Pums, ha visto l'attivazione dello Sportello Pianificazione strategica per il coinvolgimento dei 108 Comuni della Città Metropolitana che ha permesso l'avvio della raccolta dati, relativi alla pianificazione e alle progettualità, un'attività di confronto con amministratori e tecnici attraverso seminari/workshop on line; inoltre, è stata creata una pagina web appositamente dedicata al Pums sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Messina e sui relativi account dei social media per favorire una maggiore partecipazione della cittadinanza, amministratori e portatori di interesse alla costruzione del Piano, sono stati realizzati tavoli tecnici con il gruppo di lavoro interdisciplinare interno alla Città Metropolitana, per la condivisione e definizione di Vision, obiettivi specifici, scenario di riferimento, strategie e azioni di Piano, anche in collaborazione con i professionisti incaricati della redazione del Piano Strategico Metropolitano.

In questa fase si è inserito l’avvio della consultazione al rapporto preliminare da parte dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA), è stato acquisito il parere positivo del Dipartimento dell’Ambiente della Regione Siciliana relativamente alla documentazione depositata il 30 marzo 2021 nel “Portale regionale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali”, è stata avviata la consultazione al “rapporto preliminare” e la conseguente redazione del rapporto ambientale.

