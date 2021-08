Caso Tari, Messina Servizi annuncia la cassa integrazione per i dipendenti

Scatta la cassa integrazione per i dipendenti di Messina Servizi. La società, presieduta da Pippo Lombardo, con una pec inviata nella serata di ieri, ha comunicato «la necessità di avvalersi per il proprio personale di un periodo di sospensione-riduzione dell’orario di lavoro, con utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti come la cassa integrazione.

«Va da sé – si legge nella nota trasmessa alle organizzazioni sindacali – che l’impresa si trova ad affrontare un’importante ed imprevedibile crisi imputabile ad eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid, con conseguente ed inderogabile necessità di ridurre-sospendere l’attività lavorativa del personale previsto dalla normativa vigente, anche al fine di proteggere la salute di lavoratori e della cittadinanza».

La durata del Fondo d’integrazione sociale è fissata a 28 settimane, «da utilizzare all’occorrenza, secondo esigenze aziendali e a rotazione per i dipendenti in organico assunti entro il 23 marzo 2021». L’azienda a oggi conta su 594 dipendenti dei quali: 1 responsabile Rsg; 11 coordinatori dei settori tecnici-amministrativi; 19 impiegati di concetto; 22 impiegati d’ordine; 2 centralinisti; 1 coordinatore dei servizi di raccolta e spazzamento; 4 con qualifica di capoturno; 4 coordinatori di aree servizi; 3 vicecoordinatori; 6 “team leader”; 4 ispettori; 38 caposquadra; 3 addetti impianto; 83 autisti; 393 operatori.

Non è mancato ieri neppure l’affondo di MessinAccomuna: «C’è ancora una cosa da chiarire nella farsa del sindaco sulla Tari: le spese da finanziare coi 6 milioni aggiuntivi sono state già effettuate o si tratta solo di promesse troppo pesanti per poter essere disattese? De Luca insiste in maniera parossistica su questa delibera. Se, come dice, vuol ricorrere alla Cassa integrazione, vuol dire che i soldi del vecchio piano non gli bastano: avrà già speso più dell’anno scorso o ha necessità di farlo, scaricando sui lavoratori il costo di una gestione irresponsabile?».

© Riproduzione riservata