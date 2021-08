A Milazzo lite per un canone. Le Piscine di Venere “inaccessibili” ai turisti e ai volontari

«Proprietà privata. Vietato l’accesso». Questo il cartello che ieri decine di turisti, che di prima mattina volevano recarsi alla “piscina di Venere”, si sono ritrovati affisso al cancello che immette al sentiero che conduce nella parte finale del promontorio. Cancello chiuso con una catena. Un divieto esteso anche ai volontari dell’Area marina protetta che, come ogni giorno, sono giunti nella zona per accedere alle ex Casermette, rimanendo a loro volta bloccati dietro quella chiusura decisa nel giro di una notte, a quanto pare, dagli affittuari di un locale della zona che – secondo quanto emerso – si ritroverebbero a pagare alla Fondazione Lucifero, proprietaria delle aree, un canone comprensivo anche dei terreni indispensabili per accedere alle Piscine. Da mesi questa società avrebbe chiesto invano alla Fondazione Lucifero di non considerare nel conteggio del canone quest’area, perché di uso pubblico senza però ricevere riscontro positivo. Da qui la decisione di bloccare il passaggio. Questioni dunque prettamente private, ma ripercussioni pubbliche visto che l’interdizione dell’area crea un danno d’immagine alla città, viste le proteste dei turisti privati di raggiungere gli scorci più belli del promontorio.

«Quanto accaduto oggi, da chiunque posto in essere è stato un fatto gravissimo – ha detto il sindaco Pippo Midili – che ha arrecato un rilevante danno di immagine alla nostra città. Nessuna ragione può impedire a cittadini e turisti di poter accedere in quell’area e apprezzare le straordinarie bellezze naturale presenti. Attendo di avere notizie dalla Fondazione Lucifero su cosa sia accaduto. Chiedo altresì alla Regione di valutare la necessità di adottare soluzioni anche drastiche per evitare il ripetersi di queste o altre situazioni così imbarazzanti e penalizzanti per l’immagine di Milazzo. Questa Amministrazione ha dato e chiesto al tempo stesso alla Fondazione Lucifero massima disponibilità. Chiediamo alla stessa che ci sia dunque volontà comune per evitare simili ed incresciosi episodi. Rimaniamo in attesa di conoscere le decisioni per un immediato ritorno alla normalità, considerato che non può essere un turista che rompe il catenaccio che teneva chiuso il cancello d’ingresso, a dare soluzioni a problematiche esistenti tra la Fondazione e privati, ma le cui ripercussioni sono su una intera comunità». Non solo. Poiché sempre in quel tratto di strada si accede ad aree demaniali concesse all’Area marina protetta, appare evidente che questo Ente faccia valere le proprie ragioni anche perché tra pochi giorni alle ex Casermette è prevista l’organizzazione di un evento di rilievo come il Mish Mash. Evento che è al centro di proteste e prese di posizione degli ambientalisti. Dopo l’intervento del dottor Giuseppe Falliti, anche Legambiente del Tirreno ieri ha diramato una nota nella quale contesta la localizzazione dell’iniziativa nell’area delle Casermette, chiedendo lo spostamento in altra sede (Castello) o addirittura il rinvio della manifestazione “in quanto quei luoghi sono inidonei ad ospitare un evento concertistico musicale che richiede la realizzazione di un palco con relativi server e un grande spazio per contenere la folla degli spettatori ed inoltre c’è una incompatibilità con le normative sulla fruizione delle aree di pregio sottoposte a tutela e conseguente illegittimità degli eventuali provvedimenti autorizzativi rilasciati».

© Riproduzione riservata