Taormina: pronto soccorso in emergenza per l’eccessivo afflusso da Catania

«La centrale operativa del 118 di Catania invia ogni giorno all’ospedale di Taormina un numero eccessivo di utenti, e da qui scaturiscono poi alcune criticità che interessano il nostro presidio come per il trasferimento di cittadini positivi al Pronto Soccorso e la carenza di barelle verificatasi nella notte tra venerdì e sabato scorso. Non si può continuare così, stiamo preparando una nota nella quale rappresenteremo le criticità in atto e lamenteremo formalmente questo stato di cose».

Così il direttore sanitario dell’ospedale San Vincenzo di Taormina, Paolo Cardia, prende posizione sulla problematica dei numerosi accessi quotidiani al nosocomio di contrada Sirina, una parte consistente dei quali arriva dai centri abitati dell'etneo. Una pressione che il San Vincenzo in alcune circostanze non riesce a reggere e che ha portato qualche giorno fa, come già in precedenza, all'arrivo di ambulanze al Pronto Soccorso con un numero di pazienti superiore a quello delle barelle in quel momento disponibili.

