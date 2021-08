Messina, riunione sul Green pass nel pomeriggio. Da risolvere problemi di trasmissione

Una riunione operativa sulle tante problematiche del Green pass si svolgerà oggi nell'Ufficio commissariale per il Covid. Con l'approssimarsi del 6 agosto, data in cui i cittadini dovranno essere muniti della carta verde, è necessario fare il punto della situazione anche per alcune problematiche esistenti.

Uno dei cortocircuiti riguarda i vaccinati il 7 aprile 2021 quando sono stati riscontrati dei problemi di trasmissione dati di coloro che hanno ricevuto il siero. Problemi che hanno comportato la non emissione del Green pass agli aventi diritto e a tutt'oggi. Nonostante le segnalazioni dei cittadini vaccinati in quella data, i Green pass non sono stati emessi. E molte persone sono ancora in attesa. Il problema riguarda la Sicilia e inevitabilmente anche Messina. Numeri contenuti ma il problema esiste. Ma non si tratta dell'unico "buco". Problemi di trasmissione dei dati riguardano anche i vaccinati con i medici di famiglia. Già oggi dovrebbero arrivare le prime risposte. Non è escluso che il Green pass possa essere rilasciato direttamente in loco e non solo dal sistema informatizzato centrale.

