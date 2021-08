Messina, autisti all’ultima fermata: Atm prepara le assunzioni

Il percorso è arrivato al capolinea. Oggi sono state programmate le prove pratiche per l’ultimo gruppo di autisti che Atm è pronta ad assumere.

È stato l’iter più contorto fra quelli avviati dall’azienda trasporti che, da quando è nata, 14 mesi fa, ha assunto 126 persone, di cui 121 operatori di esercizio.

Stamattina saranno effettuate le prove di guida degli aspiranti autisti che risultano in testa alla graduatoria stilata dall’azienda che si è occupata della selezione e verificata e pubblicata nei giorni scorsi dalla commissione scelta da Atm. Si tratta dell’ultimo passaggio prima del traguardo della idoneità all’impiego. Per la firma del contratto occorrerà invece attendere le mosse di Atm.

All’appuntamento di oggi nella Zir sono stati convocati i i primi 65 della graduatoria attraverso la quale dovranno essere scelti i 60 ( i 5 in più sono utili in caso di rinunce o bocciature alla guida) che faranno parte di una “long list“ alla quale Atm potrà attingere per ogni necessità di personale.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata