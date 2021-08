Lipari, aggredita operatrice del 118. E la seconda ambulanza resta... ferma

Una operatrice del 118 in servizio a Lipari è stata aggredita e minacciata dal marito di una donna che aveva richiesto l’intervento del mezzo. L’uomo contestava al personale di bordo di essere giunto diverso tempo dopo da quando era stato richiesto l’intervento. Occorre però evidenziare che l’ambulanza del 118 era nel frattempo impegnata in un soccorso in altra parte dell’isola e, nonostante questi operatori facciano i salti mortali per rispondere con celerità a tutte le chiamate, non hanno certo il dono dell’ubiquità. Da sottolineare che a Lipari, dopo la visita dell’assessore Ruggero Razza, è stata inviata dall’Asp di Messina, una seconda ambulanza che, non essendo dotata di medico ed operatori sanitari, non può uscire per prestare soccorso. Per questo secondo mezzo si sta percorrendo la via della convenzione con le associazioni di volontariato ma, sino a questo momento, il mezzo continua a restare fermo nel cortile dell’ospedale.

