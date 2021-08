Consiglio sulla Tari, arriva la terza bocciatura. Ancora un altro no a De Luca

Terza votazione sulla Tari, terzo voto contrario da parte del Consiglio comunale. In un clima di tutti contro tutti (non solo l’Aula contro sindaco e Giunta ma anche consiglieri contro consiglieri), anche l’ultimo, estremo tentativo dell’Amministrazione comunale di far passare l’atto – stavolta una determina sindacale, non una delibera, visto che le due precedenti erano state affossate dalla maggioranza consiliare – relativo alle variazioni delle tariffe Tari e del Piano economico-finanziario, è naufragato. Solo dieci voti favorevoli, sedici contrari, due astenuti. Questo l’esito della votazione di stasera, presenti 28 consiglieri. Una seduta, dunque, infruttuosa ma che ha amplificato i toni dello scontro, ormai quasi impossibile da ricucire, tra la maggioranza del Consiglio e la Giunta De Luca. Consiglieri e sindaco che ormai si insultano a vicenda e annunciano esposti e denunce per danno erariale. La fine della politica.

