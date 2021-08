La comunità di Venetico si riunisce per condividere ancora il ricordo di Viviana Parisi e Gioele Mondello. E stavolta lo fa in occasione dell'anniversario dalla loro scomparsa (3 agosto 2020). Per ricordare la loro storia, che lascia strascichi dolorosi e profondo sgomento, domani, alle 19, sarà celebrata dal parroco, padre Cleto D'Agostino, una messa in suffragio nella piazza San Giovanni XXIII di Venetico Marina.

© Riproduzione riservata