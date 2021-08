Messina Servizi, salvi i 32 lavoratori: proroga fino al 31 dicembre

I 32 lavoratori a tempo determinato della Messina Servizi non saranno licenziati. Avranno, come gli altri 120, la proroga fino al 31 dicembre.

Lo ha deciso il sindaco De Luca che lo ha comunicato alla Messina Servizi e ai sindacati. Ma scatterà la cassa integrazione per 110 o forse 120 dipendenti a tempo indeterminato a rotazione per compensare quello che oggi si configura come un taglio di 6 milioni sul piano economico finanziario del ciclo dei rifiuti.

Tempi e modi di applicazione degli ammortizzatori saranno decisi dal tavolo con i sindacati. Ma resta il tema della determina con cui De Luca ha adottato il piano economico finanziario bocciato due volte dal consiglio. Domani è stato convocato il consiglio comunale per una presa d'atto attorno alla quale montano continue polemiche

