Gioiosa, imbarcazione s'incaglia sulla scogliera di Capo Calavà: in salvo i 7 turisti

Salvataggio in emergenza per i sette turisti di nazionalità italiana e straniera, con un’età compresa tra i 20 ed i 60 anni, che domenica pomeriggio sono rimasti intrappolati sulla scogliera di Capo Calavà nel Comune di Gioiosa Marea a causa di un improvviso mutamento delle condizioni meteo.

Lanciata l'allerta si sono messi in moto i soccorsi ma, a causa delle intense correnti e delle forti raffiche di vento, è stato complesso avvicinarsi alla piccola imbarcazione in difficoltà. Il primo tentativo, con un gommone, è stato vano. Ma grazie al successivo intervento di una motovedetta e all'utilizzo di zattere di salvataggio dopo oltre due ore, merito anche della sinergia tra gli uomini e mezzi della Guardia Costiera, si è riusciti a portare in salvo i 7 naufraghi sbarcati in sicurezza al porto di Capo d’Orlando dove ad attenderli in banchina vi era personale medico del 118.

