Al via i collegamenti Capo d’Orlando-Eolie: riprende il servizio dal porto turistico

Finalmente la notizia tanto attesa è arrivata. Dal porto di Capo d’Orlando è possibile raggiungere, per questo mese di agosto e giornalmente, le isole Eolie. I collegamenti partiranno direttamente dalla stazione marittima del porto turistico di San Gregorio, dove le motonavi dedicate al servizio stazioneranno stabilmente.

«Il ripristino del servizio di collegamento turistico diretto con le isole Eolie costituisce un importante supporto all’intera filiera turistica dell’area dei Nebrodi, nella quale il Porto turistico di Capo d’Orlando intende proporsi per lo sviluppo di ulteriori sinergie di sistema». Lo rende noto la società del Porto aggiungendo che «l’attivazione del servizio in tempi rapidi è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione dell’Autorità Marittima territorialmente competente». Tutto questo mentre è attivo il servizio di collegamenti in pulmino dal porto al centro cittadino. Si tratta di sei corse giornaliere andata e ritorno, sette giorni su sette, con partenza, rispettivamente, dal porto di Bagnoli e dalla Stazione ferroviaria, con soste intermedie sul lungomare Doria in Piazza Caracciolo e davanti al cineteatro Rosso di San Secondo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata