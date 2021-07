Raccuja, incidente al comandante della caserma della forestale: fuori strada con l'auto

Il comandante della caserma del Corpo Forestale, ispettore Calogerino Fabio, è ricoverato per le ferite riportate a seguito di un incidente occorsogli mentre era intento a svolgere il suo lavoro.

L’auto di servizio, da lui guidata, in località Castagnarazza del Comune di Raccuja, mentre percorreva un tratto di strada sterrata e alquanto stretta, è uscita fuori dalla carreggiata ed è precipitata capottando nella sottostante scarpata. Il comandante Fabio, che si trovava da solo alla guida della vettura, è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto capovolta.

Fortunatamente, rimasto cosciente dopo il primo momento di smarrimento, ha avuto la forza di spirito di chiedere con l’uso del telefonino aiuto agli operai forestali che erano impegnati nella zona in operazioni di spegnimento di un incendio. Alquanto difficoltosa è stata l’opera dei forestali per trarlo fuori dall’abitacolo della panda capovolta, rinfrancarlo e portalo in salvo sulla strada, da dove si sono mossi per trasportarlo al Pronto Soccorso di Patti, dove è stato ricoverato e sottoposto agli accertamenti sanitari per un trauma cranico e le varie contusioni riportate.

