Mandanici, riprendono vigore le fiamme. In pericolo alcune case di campagna

L'incendio che ieri pomeriggio sembrava in fase di spegnimento, in nottata ha ripreso vigore. Stamattina sono arrivati i forestali. Si teme per alcune case di campagna abitate in questa stagione. Il sindaco è in questura per sollecitare il comitato per la sicurezza.

Il vasto incendio riguarda i pascoli di Acqua Pirara, Pizzo Serracchi, Pizzo Rotolia e sull'area boschiva di piano Cauddu, nella zona di Mandanici, per una estensione di circa 50 ettari.

