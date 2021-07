Rinnovate le cariche sociali di Ance Messina, Ricciardello confermato presidente

Si è tenuta oggi 30 luglio, l’Assemblea elettiva dell’Ance Messina, durante una riunione in presenza nell’auditorium della Casa dell’Edilizia, ancora in corso di ultimazione presso l’ex Zona Industriale Regionale. “Abbiamo voluto fortemente organizzare questa occasione di incontro e confronto fondamentale per la nostra Associazione in presenza – ha affermato Giuseppe Ricciardello – Per questo abbiamo prolungato i tempi del nostro mandato, ma soprattutto abbiamo voluto aprire la sala convegni di un edificio che, una volta completato, tra pochi mesi, sarà la vetrina ed il fiore all’occhiello del sistema edile messinese, aperto alla provincia e non solo al nostro settore.” L’ampia partecipazione di associati ha dato, quindi, maggiore valenza a un evento di grande importanza per la vita associativa, che giunge in un momento particolarmente delicato per tutto il Paese. “Abbiamo attraversato questo periodo di pandemia sopportando enormi difficoltà – ha proseguito Ricciardello – e adesso dobbiamo essere pronti alle sfide legate alla ripresa di tutta l’economia, in primo luogo dell’edilizia.” L’appuntamento ha coinvolto anche le componenti sociali più vicine ad Ance, come quella confindustriale ed i sindacati di categoria, con interventi di supporto e disponibilità all’azione sinergica indispensabile per poter agire concretamente per lo sviluppo del territorio.

La relazione del presidente Ricciardello, indicato per la ricandidatura dalla Commissione incaricata, come da Statuto, di sondare la base associativa alla ricerca del nuovo vertice di Ance, ha rievocato gli obiettivi raggiunti durante il mandato del gruppo dirigente che lo ha affiancato ed esposto il programma per il rinnovo. Durante il pomeriggio, si sono svolte le elezioni che hanno visto, la conferma, all’unanimità dei presenti, di Giuseppe Ricciardello come presidente, con, al suo fianco, i vice presidenti Basilio Castrovinci, Giuseppe Lupò e Franco Musumeci e il tesoriere Pucci Travia. La squadra del Consiglio Generale sarà composta da Giovanni Alberti, Salvatore Arcovito, Francesco Barbitta, Emanuele Bonfiglio, Antonio Gugliandolo, Maurizio Maiorana, Gaetano Mancuso, Rosario Presti, Rosaria Ricciardello ed Antonio Traviglia. Eletti anche i membri del Collegio dei Garanti Contabili, con il presidente Dario Paterniti Martello e i componenti Perdicucci e Truscello.

“Adesso dobbiamo impegnarci ancora di più sia all’interno che all’esterno di Ance per portare avanti le istanze della categoria ed essere un punto di riferimento per la crescita del territorio. Auguri a tutti quelli che saranno al nostro fianco”. Queste le prime parole del riconfermato Ricciardello.

© Riproduzione riservata